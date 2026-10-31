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НовостиПолитика31 октября 2026 22:25

Вассерман назвал мешающую закончить СВО причину

Вассерман: завершить СВО мешает террористическая организация Украина
Мария ПАВЛОВА
Вассерман назвал причину, мешающую закончить СВО.

Вассерман назвал причину, мешающую закончить СВО.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

СВО не может завершиться, пока Украина существует в качестве террористической организации, считает эрудит Анатолий Вассерман.

«Не дает (закончить конфликт) сам факт существования террористической организации Украина», - цитирует Вассермана «МК».

Знаменитый «знаток» указал, что Украина изначально придумана в 1860-х годах как инструмент разрушения остальной России.

«Соответственно, до тех пор пока не признано, что украинцы - часть русского народа, а польская фальшивка «Украина - не Россия» не просто голимая липа, а сознательное провоцирование террора, до тех самых пор конфликт будет возобновляться при любых попытках его как-то притормозить», - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение терроризма ВСУ по всему миру указывает на нужность успеха СВО.

В то же время аналитик Леонков отметил, что Украина перешла к тотальной террористической войне с подачи Британии.