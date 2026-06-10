Новый виток эскалации: Украина перешла к тотальной террористической войне с подачи Британии

В ночь на 10 июня ПВО отразили атаку 326 украинских беспилотников в небе над 20 российскими регионами. Фото: REUTERS.

В ночь на 10 июня ПВО отразили атаку 326 украинских беспилотников в небе над 20 российскими регионами. Минобороны сообщило, что БПЛА сбивали от Белгородской и Брянской до Самарской и Ульяновской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, над акваторией Черного моря и над Крымом. В Севастополе укаринский дрон прилетел в знаменитую панораму обороны города 1854-1855 г. Панорама получила критические повреждения.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

АНГЛИЧАНКА ГАДИТ

- Это новый виток специальной военной операции?

- Это новый виток эскалации. Тотальная террористическая война. Ее объявила Британия, советуя Украине перейти к такой тактике.

- Полагаете, атаки идут с ведома британцев?

- Возможно, они ими и разрабатываются. Участвуют системы искусственного интеллекта. И общение главы Минобороны Украины Федорова с директором компании Palantir говорит об этом, и масштабность и вариативность применения средств воздушного нападения…

ПЛАНИРОВАЛИ ДАВНО

- Там были не только дальние дроны?

- Там были и крылатые ракеты Fire Point, более известные как «Фламинго». Противник ведет террористическую войну против нашего гражданского населения. Поражающие элементы говорят о том, что они рассчитывают на массовое поражение и массовый резонанс в СМИ. Информация распространяется и на Запад, они читают, радуются. Если заглянете в украинские паблики, у них праздник наступил, особенно в связи с Севастополем.

Ракета «Фламинго» производства Fire Point. Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

- Это - спланированная операция, готовившаяся не один день?

- Они закладывали основы в прошлом году. Тогда создали коалицию беспилотных систем. Вошли многие страны, возглавила Британия. В прошлом году количество боевых вылетов в сторону России, в зоне боевого соприкосновения было порядка 2,5 миллионов.

ИДЕТ РОСТ

- А в этом году?

- Они планировали увеличить ту цифру в два раза. И мы видим, что рекорд 7 мая прошлого года, когда они пытались атаковать Москву, 524 беспилотника, - он ими перекрыт.

- Уже больше тысячи за сутки выпускают?

- Да. Количество беспилотников растет, идут комбинированные атаки. Дроны торят дорогу крылатым ракетам. Мы видим, что в комбинированных атаках участвуют и БПЛА, и крылатые ракеты. Беспилотники истощают систему ПВО на ЛБС. Они осуществляют прорыв вглубь территории вне зоны СВО. Там истощают систему противовоздушной обороны. А потом прилетают крылатые ракеты. Их не всегда удается сбивать.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

- Что Россия должна предпринять?

- Принять решение — такое, как в 1943-м. Тогда переломили ситуацию в противовоздушной обороне. Помогли в этом союзники. Их бомбардировщики начали уничтожать военную и промышленную инфраструктуру фашистской Германии. Бомбардировки немецких заводов сыграли огромную роль в сломе немецкой военной машины, именно ее производственной части.

- Сейчас у нас таких союзников нет.

- У нас союзники – армия и флот, и не надо стесняться своих ракетных комплексов, которые могут достать любую производственную площадку на территории, находящейся вне зоны СВО. У военных на это ответ простой. Они готовы это сделать.

- О каком решении вы говорите?

- Есть производственные площадки, которые обозначило наше Минобороны. Там производятся комплектующие, и сами беспилотники. То, что мы уничтожаем на территории Украины - это сборочные единицы. Мы уничтожаем, - они открывают новые сборки. Надо решать вопрос комплексно - уничтожать не только сборочные места, но и производственные.

РИСКИ ПОНЯТНЫ

- У политических рисков есть последствия?

- Одно. Будем наносить мы удары или не будем - закончится следующим: мы будем воевать либо с сильной Европой, либо с ослабленной. Большинство производственных единиц, где производятся беспилотники и «украинские» крылатые ракеты Fire Point - они работают и на Украину, но больше на Европу.

- Представитель МИДа сказала, что опубликуют адреса производства дронов в Канаде. Дания заключает договор с Киевом о производстве БПЛА у себя.

- Есть как бы военные вопросы, а есть вопросы с ресурсами. Все это производится из ресурсов, которые привозят в Европу. Надо договариваться с теми странами, чтобы наложили эмбарго на такие поставки. И надо принимать определенное, волевое решение — чтобы сделать что-то показательное.

- Чтобы все вздрогнули?

- Да. Опасаться того, что они ускорят свои планы милитаризации, не надо. Они готовятся к войне, но их производственные структуры не страдают. И они безбоязненно нас ослабляют, нанося удары и по гражданским объектам, и по военным тоже.

- Они достают НПЗ, они готовятся - а мы?

- Наш Верховный сказал, что мы готовы. Но все ведь хотят знать: как готовы? Армия - готова. Отдайте приказ – она будет действовать. Да, надо развивать экономику по любому, потому что следующие испытания могут быть гораздо тяжелее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Абрамович ездил в Киев: вот почему Зеленский не смог использовать российского миллиардера в челночной дипломатии

В Затоке горит "главный мост НАТО": как это повлияет на ход конфликта

"Они шлют дроны на Крым, мы выжигаем логистику": почему ВСУ усилили атаки по гражданским объектам и что с этим делать

Это показало бы, что с Россией шутить не нужно: эксперт объяснил, что НАТО отрабатывает на учениях у наших границ и как можно ответить