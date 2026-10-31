Политик Мема призвал Зеленского лететь в Москву для урегулирования конфликта Фото: REUTERS.

Киевский глава Владимир Зеленский регулярно заявляет о якобы готовности ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что бывший комик, если желает прямых переговоров, может прилететь в Москву. Финский политик Армандо Мема призвал Зеленского воспользоваться шансом. По его мнению, этот шаг приблизит урегулирование конфликта на Украине. Такой пост Армандо Мема опубликовал в соцсети Х.

Политик выступил с предложением к Зеленскому. Он отметил, что бывший комик может полететь в РФ из Хельсинки.

"Я готов отправиться вместе с Зеленским в Москву для проведения переговоров. В связи с этим я открыто предлагаю Зеленскому посетить Москву", - уведомил Армандо Мема.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность встретиться с киевским главарем. Президент России готов принять Зеленского в Москве, сказал министр.