Жителей Самарской области предупредили о ракетной опасности

В Самаре ограничили работу аэропорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Самарской области ночью 1 ноября ввели режим ракетной опасности. Жителей призвали к вниманию и осторожности. На этом фоне аэропорт Самары временно приостановил работу. О ракетной опасности в регионе известил губернатор Вячеслав Федорищев в "Макс".

Воздушную опасность ввели в 00:40. Спустя час угрозу сняли. Аэропорт Самары также вернулся к привычному режиму работы с 01:45.

Прошлой ночью российские средства ПВО уничтожили 433 украинских беспилотника. По информации Министерства обороны РФ, дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Тульской, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями. БПЛА также перехватили над Башкортостаном и Татарстаном.