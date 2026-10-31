В РФ ужесточают правила для мигрантов: вот за что будут выдворять из страны и назначать крупные штрафы

Россия ужесточает штрафы для мигрантов за нарушения законодательства. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В России в разы увеличиваются штрафные санкции для мигрантов за нарушения законодательства.

Речь о штрафах за нарушение режима пребывания в стране и правил въезда в РФ. Они составят 4-7 тысяч рублей (ранее 2-5 тысяч рублей). При этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области санкции составят 7-8 тысяч рублей (ранее 5-7 тысяч рублей).

Также вырастут санкции для тех иностранцев, кто работает в России незаконно. Они составят 4-7 тысяч рублей (ранее 2-5 тысяч рублей). В Москве, Санкт-Петербурге и их областях эти штрафы также будут больше, чем в остальных регионах страны. Речь о 7-9 тысячах рублей (ранее 5-7 тысяч).

Кроме того, станет больше оснований для выдворения иностранца с территории РФ. Подробнее об этом и о других изменениях, которые вступают в силу с 3 ноября, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, с 2027 года в Петербурге могут запретить мигрантам работать в сфере услуг (фитнес-центрах, салонах красоты) и торговле.

Чуть меньше года назад, 15 октября 2025 года была принята новая Концепция миграционной политики. Как прошло совещание по этой теме в Кремле и что обсудили по теме мигрантов в России президент РФ Владимир Путин и начальник Службы по вопросам гражданства МВД России генерал-полковник полиции Андрей Кикоть, читайте здесь на KP.RU.