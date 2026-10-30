Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ПРАДНИЧНЫЙ «АВАНС»

4 ноября страна отмечает День народного единства. Из-за этого немного меняется график выплаты пенсий. Россияне, которым пенсии зачисляют на банковский счет 4-го числа каждого месяца, в этот раз получат деньги на день раньше - 3 ноября.

- Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет, - пояснили в Соцфонде.

Почтовые отделения в некоторых регионах тоже начнут выплату пенсий раньше обычного. Об изменениях, связанных с праздником, лучше уточнить в своем отделении «Почты России».

НЕ ЗАБУДЬТЕ О НАЛОГАХ

До конца ноября россияне должны заплатить имущественные налоги. Они делятся на три вида:

- Транспортный (на автомобили, мотоциклы, яхты, частные самолеты и прочее движимое имущество)

- Земельный (участки всех видов)

- На недвижимость (квартиры, дома, гаражи, машиноместа и т. п.).

До конца ноября россияне должны заплатить имущественные налоги Фото: Иван МАКЕЕВ.

Кроме того, до 1 декабря надо заплатить дополнительную сумму подоходного налога. Откуда она может взяться, если НДФЛ с вас уже вычитают на работе? Тут возможны разные варианты:

- Если ваши суммарные доходы по вкладам и накопительным счетам в прошлом году превысили 210 тысяч рублей. Налог в 13% платится с превышения. Например, если вы заработали на депозитах 250 тысяч рублей, то заплатите 13% от 40 тысяч (это 5200 рублей).

- Если общий доход на нескольких местах работы за прошлый год у вас превысил 2,4 млн рублей, а НДФЛ с вас работодатели брали по ставке в 13%. Заработки от 2,4 млн рублей облагаются налогами уже по более высоким ставкам (они зависят от суммы дохода). Вот «недоначисленное» теперь и придется выплатить.

Самим ничего считать не нужно: налоговая любезно сделала это за нас. Платежки с раскладом по всем налогам, которые требуется оплатить до 1 декабря, большинству россиян уже пришли. По закону, уведомления должны рассылаться таким образом, чтобы граждане их получили не позднее, чем за 30 дней до срока уплаты.

Важный момент: с этого года всем пользователям Госуслуг «письма счастья» от налоговой приходят именно через этот портал — в электронном виде. Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru), электронное уведомление ждет встречи с вами и там. А вот в бумажном виде в почтовый ящик письмо со счетом от налоговой нынче приходит только тем, кому нельзя отправить электронное уведомление (нет ни аккаунта на Госуслугах, ни личного кабинета на сайте ФНС).

Есть и еще один вариант. Гражданин вправе ножками дойти до отделения налоговой или МФЦ, написать заявление — и ему выдадут бумажное налоговое уведомление. Это полезная опция для тех, кто по каким-то причинам своей платежки не дождался. Важно помнить, что «я не получил уведомления» от уплаты налогов не освобождает.

Если вы не согласны с расчетами, заявить об этом в налоговую также нужно не позднее конца ноября. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС есть раздел «Сообщить об ошибке» - пишите туда. Или отправляйтесь в отделение налоговой лично. Просто не платить, потому что «они там не то насчитали», не вариант - с декабря вы будете считаться должником и начнут капать пени.

Кроме того, с прошлого года налоговая получила право без суда взыскивать с граждан задолженность, если по ней нет споров (то есть плательщик о своем несогласии с начисленной суммой не заявлял). Деньги просто спишут с вашего банковского счета - предварительно, конечно, прислав уведомление с напоминанием, что вы должник.

УЖЕСТОЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

С 3 ноября вступает в силу целый ряд ужесточений для мигрантов за несоблюдение российского законодательства.

В частности, штраф за нарушение правил въезда и режима пребывания в России увеличивается с 2000-5000 рублей до 4000-7000 рублей. А в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - с 5000-7000 до 7000-9000 рублей.

С 3 ноября вступает в силу целый ряд ужесточений для мигрантов за несоблюдение российского законодательства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Штраф за незаконную трудовую деятельность вырастет с 2000-5000 рублей до 4000-7000 рублей (в столицах с областями - с 5000-7000 до 7000-9000).

Также увеличилось количество оснований для обязательного выдворения иностранца из России. Среди них - неповиновение сотруднику полиции или другого силового ведомства, участие в несогласованных акциях протеста, употребление наркотиков в общественном месте и т. д.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

Имитация кофе и контроля

- С 1 ноября вступает в силу новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Он расширяет перечень допустимых ингредиентов и требует указывать состав на этикетке.

Новость эта вызвала некоторый ажиотаж, поскольку в соцсетях спутали кофейные напитки с растворимым кофе. Нет, в ГОСТе на растворимый кофе ничего не поменялось. А «растворимый кофейный напиток» от него отличается тем, что в нем присутствуют «другие продукты растительного происхождения» - это может быть цикорий, рожь, ячмень и т. д. Кофе в него могут вообще не добавлять. Как четко оговорено в новом ГОСТе, это растворимый в воде продукт, «имитирующий кофе». А чтобы мы с вами ничего не перепутали, на упаковке должно быть так и написано: «растворимый кофейный напиток».

С 1 ноября вступает в силу новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

- Вниманию дачников: обязательная маркировка в системе «Честный знак» добралась и до удобрений, которые используются в садоводстве и при ведении личного подсобного хозяйства. С 1 ноября нанесение цифровых кодов data matrix (это знакомый нам по молоку, пиву и другим товарам квадратик) на новую продукцию такого рода становится обязательным. Удобрения, которые уже поступили в продажу, могут продаваться без кода до 1 ноября 2027 года.

Что все это значит? Цифровая маркировка в том числе позволяет самому поработать «проверяльщиком». Ставите на смартфон приложение «Честный знак», наводите камеру на цифровой код - и сразу узнаете, действительно ли товар не «левый». А то на рынке удобрений для садоводов и личных подсобных хозяйств доля нелегальной продукции достигает 20%.

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