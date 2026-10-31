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НовостиОбщество31 октября 2026 23:35

Россиянам напомнили о трех видах налогов, которые необходимо уплатить до конца ноября

Граждане РФ должны заплатить имущественные налоги до конца ноября
Авторы (2):
Елена ОДИНЦОВА
Алина КОЧНЕВА
Граждане РФ должны заплатить имущественные налоги до конца ноября

Граждане РФ должны заплатить имущественные налоги до конца ноября

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Гражданам России необходимо уплатить имущественные налоги до конца ноября. Всего их три вида: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Подробно об этом пишет KP.RU.

Так, россияне должны заплатить налоги на движимое имущество, участки всех видов, квартиры, дома и гаражи. Помимо прочего, до начала декабря нужно уплатить дополнительную сумму подоходного налога.

Депутат Госдумы Юрий Афонин между тем предложил увеличить налоги для граждан с доходом более 50 миллионов рублей в год. В рамках инициативы также рассматривается вариант обнуления налога для инвалидов-ветеранов специальной военной операции. По мнению депутата, физлица с доходом свыше 50 миллионов рублей должны платить не менее 45% НДФЛ. Это обеспечит дополнительные 180 миллиардов дохода в бюджет ежегодно, проанализировал Юрий Афонин.