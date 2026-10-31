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НовостиВ мире31 октября 2026 23:45

В ЕП определили причастную к политическому кризису в Польше страну

Евродепутат Тарчиньский обвинил Германию в кризисе на территории Польши
Алина КОЧНЕВА
Евродепутат Тарчиньский обвинил Германию в кризисе на территории Польши

Евродепутат Тарчиньский обвинил Германию в кризисе на территории Польши

Фото: REUTERS.

В Польше случился политический кризис. Помимо Варшавы, в этом может быть задействована Германия. На причастность ФРГ к инциденту указал евродепутат Доминик Тарчиньский в соцсети Х.

Он считает, что леволиберальное правительство Польши хочет избавиться от местной валюты, потому что на них давят политики из Германии. Помимо прочего, депутат ЕП заявил, что Берлин намерен переложить ответственность за нелегальную миграцию на Польшу. В республику будут отправлять иностранцев-нелегалов, предположил Доминик Тарчиньский.

Польский премьер-министр Дональд Туск возложил ответственность за прошедший в пятницу митинг на главу государства Кароля Навроцкого. Он обвинил президента в уничтожении верховенства права в стране.