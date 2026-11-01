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НовостиОбщество1 ноября 2026 0:08

Россиянам напомнили о единственной шестидневной рабочей неделе в 2027 году: вот когда она будет

Лантратова: россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя в феврале 2027 года
Мария ПАВЛОВА
Россиян ожидает одна рабочая суббота в 2027 году.

Россиян ожидает одна рабочая суббота в 2027 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Единственная шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в 2027 году. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Рабочая суббота будет предварять длинные выходные, приуроченные к Дню защитника Отечества.

«В 2027 году нас ждет одна рабочая суббота, это будет 20 февраля, и после этого мы будем отдыхать три дня - 21, 22 и 23 февраля», - сказала Лантратова ТАСС.

Напомним, будущие новогодние праздники в России будут на день короче предыдущих. В 2027 году граждане отдохнут на каникулах 11 дней. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Выйти на работу предстоит в понедельник, 11 января 2027 года.

Ранее правительство РФ утвердило производственный календарь на 2027 год. Согласно ему, в 2027-м россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных, не учитывая отпуска.