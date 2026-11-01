Рубио усомнился в возможности урегулирования украинского конфликта путем дипломатии Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли об успехах в переговорах по Украине. Однако Вашингтон не утверждает, что конфликт близок к урегулированию. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует DWS News.

Рубио усомнился в возможности урегулирования конфликта путем дипломатии. При этом стороны продолжают переговоры.

"Не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы стоим на пороге урегулирования", - сказал Марко Рубио.

Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем упрекнул президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в якобы недостаточном давлении на Россию. Бывший комик призвал Вашингтон к большим ограничениям против Москвы. Киев не слышит публичного осуждения России, заявил Зеленский.