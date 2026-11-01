Пушилин указал на военные преступления Киева Фото: Ольга ЮШКОВА.

Командование ВСУ использует пленных в качестве смертников. Это серьезное военное преступление. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в диалоге с ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные действия ВСУ служат нарушением гуманитарного права. Однако в мире никак не реагируют на преступления Киева, посетовал глава ДНР.

"Россия близко подобного не делает, но они находят, к чему прицепиться. А здесь полная тишина. Ну, это как раз про те двойные-тройные стандарты", - прокомментировал Денис Пушилин.

Вице-премьер РФ по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина служит "форпостом обороны" Старого Света. Он также признал, что НАТО уже давно не кажется "зонтиком безопасности". Альянс присматривается к опыту Украины, констатировал вице-премьер.