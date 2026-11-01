Зеленского пригласят на саммит G20 в США: Трамп не видит в этом проблемы

Трамп сообщил, что пригласит Зеленского на саммит G20 в декабре Фото: REUTERS.

В середине декабря в США пройдет саммит глав государств и правительств стран G20. Его планируют провести в окрестностях Майами, в гольф-клубе президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что пригласит на саммит бывшего комика Владимира Зеленского. Так политик сказал в диалоге с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго.

Саммит G20 пройдет с 14 по 15 декабря 2026 года. На него также приглашен президент России Владимир Путин. Кремль пока не принял решения об участии в мероприятии.

Дональд Трамп еще несколько месяцев назад направил Владимиру Путину приглашение на саммит во Флориде. Оно будет рассматриваться с учетом всех обстоятельств, оповестил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.