Дмитрий Песков: Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 не принималось

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, включая политобозревателя KP.RU Александра Гамова.

…- Дмитрий Сергеевич, вы вчера уже комментировали приглашение США нашему президенту принять участие в саммите G20 14-15 декабря в Майами. Вы сказали, что этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам. После этого пришло еще одно очень важное сообщение. В США именно на полях этого саммита может быть подписан некий документ, по крайней мере, так хочет Дональд Трамп, по урегулированию конфликта на Украине, мирный договор. Как вы оцениваете в связи с этим приглашение Владимира Путина, на саммит?

- Ничего нового, что можно добавить по этой теме, нет, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 22 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Решение не принималось об участии Путина в этом саммите.

Есть приглашение на этот саммит. Оно будет рассматриваться с учетом всех обстоятельств.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Не могли бы вы раскрыть подробности новых предложений, которые Стив Уиткофф вчера привез из Осло? И есть ли какие-то изменения в позициях обеих сторон, которые могли бы обеспечить реальный прогресс на предстоящих переговорах?

Песков:

- Конечно же, не мог бы. Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине… Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить, или тем более публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить.

Единственное, я рекомендовал бы вам перечитать вчерашнее заявление моего коллеги Ушакова по итогам вчерашней беседы. Вы отчасти найдете там ответ на свой вопрос.

Вопрос:

- Как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц наконец перейти от эскалации и пропаганды к реальному диалогу на условиях, учитывающих законные интересы безопасности России?

Песков:

- На этот счет мы не слышали ни одного заявления. Я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали.

Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное, скорее, явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется.

Вопрос:

- Уиткофф сказал, что привез документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования. А Путин, в свою очередь, передавал что-то в письменном виде, какие-то соображения российской стороны по теме урегулирования?

Песков:

- Нет.

Вопрос:

- Президент планирует разговор с Трампом после того, как привезенные Уиткоффом документы изучит?

Песков:

- В настоящий момент в планах такого разговора нет, но, как вы знаете, они достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон. Президенты постоянно заверяют друг друга в готовности говорить, что называется, по первому желанию и в любой момент.

Вопрос:

- Определен ли состав российской переговорной группы для двусторонних контактов по Украине? Могут ли быть внесены изменения в состав этой группы? Планирует ли президент провести встречу с нашими переговорщиками перед возможным возобновлением контактов?

Песков:

- Нет, пока еще есть время до этой трехсторонней встречи. Пока планов конкретных президента на этот счет нет. Что касается состава группы переговорщиков, это будет решением президента, и пока оно не принято. Давайте не забывать, что это было объявлено только вчера.

Вопрос:

- В «Рейтер» вчера вышел материал, где источники говорят о том, что в ходе переговоров с администрацией Трампа о мирном урегулировании на Украине и экономическом сотрудничестве, российские власти воздерживаются от перевода активов американских компаний под временное управление и прочих действий в отношении американских компаний, которые могли бы негативно сказаться на ходе переговоров. В то же время были предприняты действия по отношению к европейским компаниям, их активы были переданы во временное управление. И, в частности, Кремль мотивировал это тем, что это компании из недружественных стран, которые напрямую участвуют в конфликте на Украине против России. Значит ли происходящее, что американские компании получают преференции со стороны российских властей? Является ли это следствием просьбы США, либо же это жест доброй воли со стороны России?

Песков:

- Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию… И делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий. И в этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами. И будет так делать дальше.

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Вопрос:

- О прошедшей встрече Путина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Обсуждалась ли в ходе этих переговоров тема подготовки к сделке по газопроводу «Сила Байкала»?

Песков:

- Нет, не обсуждалась. В целом затрагивалась тема сотрудничества в энергетической сфере. Это сотрудничество поистине широкомасштабное, оно имеет еще не раскрытые горизонты, и обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы.

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