В немецком Франкфурте-на-Майне задержали более 30 человек: главное о ночных протестах

Полиция задержала свыше 30 протестующих на акции во Франкфурте-на-Майне Фото: REUTERS.

В Германии 1 ноября продолжаются массовые протесты. Акции вновь вспыхнули в субботу, 31 октября. За это время полиция задержала свыше 30 человек, сообщили в пресс-службе правоохранителей Франкфурта-на-Майне в соцсети Х.

Отмечается, что к восстановлению порядка привлекли спецназ. Сейчас в центре города находятся более тысячи полицейских.

"До выяснения обстоятельств задержаны более 30 человек. Полицейские мероприятия продолжаются", - сказано в материале местных правоохранителей.

В последние выходные октября массовые протесты возобновились и во Франции. На улицы вышли около 320 тысяч человек. Кроме того, акции прошли в Италии. В забастовке, как сообщается, приняли участие более 1 миллиона жителей. Часть демонстрантов после марша в Риме разбила палаточный лагерь у Колизея.