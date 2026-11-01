Бежавший из Бразилии Болсонару остаётся в США: Трамп оправдал политика

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что бразильский политик Флавиу Болсонару находится в США. Он может оставаться в стране сколько захочет. Об этом Дональд Трамп сказал в беседе с журналистами.
Американский лидер объяснил поступок Флавиу Болсонару. Он считает, что выборы в Бразилии стали "позором". Президент США заявил, что с политиком поступили "очень плохо".
"Он может оставаться здесь столько, сколько захочет", - подытожил Дональд Трамп.
Администрация США не содействовала бегству Флавиу Болсонару из страны, проинформировал американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что в Вашингтоне просто "слышали", что политик прибыл в Штаты. При этом власти не вовлечены в какие-либо договоренности о побеге, заверил Марко Рубио.