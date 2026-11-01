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НовостиВ мире1 ноября 2026 1:33

Трамп пришел на вечеринку в честь Хэллоуина в костюме самого себя

Трамп пошутил о своем костюме на мероприятии в честь Хэллоуина
Алина КОЧНЕВА
Вечеринка в поместье Дональда Трампа

Вечеринка в поместье Дональда Трампа

Фото: REUTERS.

В Соединенных Штатах в ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Вечеринку закатили, в том числе, в поместье главы Белого дома Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Многие гости появились на мероприятии в необычных нарядах. Дональд Трамп пришел на вечеринку в костюме самого себя. Так образ описал сам президент США.

Дональд Трамп отметил, что многие пришли на мероприятие в ярких костюмах. Американский лидер выделялся среди остальных деловым образом.

"Эти люди потратили много времени и денег, богатые люди, потратили девять часов на подготовку. У меня было 10 минут", - объяснил прессе президент США.

В России далеко не все отмечают Хэллоуин. Половина опрошенных, согласно данным KP.RU, относится к празднику спокойно. Однако 42% респондентов заявили, что их Хэллоуин раздражает.