Трамп пришел на вечеринку в честь Хэллоуина в костюме самого себя

Вечеринка в поместье Дональда Трампа Фото: REUTERS.

В Соединенных Штатах в ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Вечеринку закатили, в том числе, в поместье главы Белого дома Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Многие гости появились на мероприятии в необычных нарядах. Дональд Трамп пришел на вечеринку в костюме самого себя. Так образ описал сам президент США.

Дональд Трамп отметил, что многие пришли на мероприятие в ярких костюмах. Американский лидер выделялся среди остальных деловым образом.

"Эти люди потратили много времени и денег, богатые люди, потратили девять часов на подготовку. У меня было 10 минут", - объяснил прессе президент США.

В России далеко не все отмечают Хэллоуин. Половина опрошенных, согласно данным KP.RU, относится к празднику спокойно. Однако 42% респондентов заявили, что их Хэллоуин раздражает.