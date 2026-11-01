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НовостиОбщество1 ноября 2026 1:39

Директор Долиной хочет создать фонд защиты публичных людей: вот с чем предполагают бороться

Фонд защиты прав публичных людей планирует создать директор Долиной Пудовкин
Мария ПАВЛОВА
Сергей Пудовкин намерен создать фонд защиты публичных людей.

Сергей Пудовкин намерен создать фонд защиты публичных людей.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В России может появиться Фонд защиты прав публичных людей. Инициатива принадлежит директору певицы Ларисы Долиной Сергею Пудовкину.

«Я хочу создать профессиональный высококвалифицированный фонд, который будет заниматься очисткой информационного пространства... и я его создам. Сделаю все для того, чтобы обезопасить людей от этих преступников, которые мерзким образом используют публичных людей втемную», - сказал Пудовкин РИА Новости.

Он добавил, что намерен бороться с дипфейками и мемами, создаваемыми без разрешения на использование имени и изображения публичной личности. В пример Пудовкин привёл случай с дипфейком Киркорова, при помощи которого рекламировали бренд одежды без ведома артиста.

Ранее сообщалось, что юристы народной артистки России Ларисы Долиной проверят публикации, мемы и коллажи с участием певицы на предмет оскорблений и унижения чести и достоинства. При обнаружении нарушений представители артистки намерены обратиться в суд.

Тем временем названы признаки звонка с дипфейком.