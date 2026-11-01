Директор Долиной хочет создать фонд защиты публичных людей: вот с чем предполагают бороться

Сергей Пудовкин намерен создать фонд защиты публичных людей. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В России может появиться Фонд защиты прав публичных людей. Инициатива принадлежит директору певицы Ларисы Долиной Сергею Пудовкину.

«Я хочу создать профессиональный высококвалифицированный фонд, который будет заниматься очисткой информационного пространства... и я его создам. Сделаю все для того, чтобы обезопасить людей от этих преступников, которые мерзким образом используют публичных людей втемную», - сказал Пудовкин РИА Новости.

Он добавил, что намерен бороться с дипфейками и мемами, создаваемыми без разрешения на использование имени и изображения публичной личности. В пример Пудовкин привёл случай с дипфейком Киркорова, при помощи которого рекламировали бренд одежды без ведома артиста.

Ранее сообщалось, что юристы народной артистки России Ларисы Долиной проверят публикации, мемы и коллажи с участием певицы на предмет оскорблений и унижения чести и достоинства. При обнаружении нарушений представители артистки намерены обратиться в суд.

Тем временем названы признаки звонка с дипфейком.