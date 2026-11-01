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НовостиВ мире1 ноября 2026 1:44

"Разве я сказал бы это вам?": Трамп раскритиковал журналиста за вопрос об Иране

Трамп назвал глупым вопрос о новых ударах США по Ирану после выборов
Алина КОЧНЕВА
Трамп назвал глупым вопрос о новых ударах США по Ирану после выборов

Трамп назвал глупым вопрос о новых ударах США по Ирану после выборов

Фото: REUTERS.

Журналисты поинтересовались у президента США Дональда Трампа, когда Вашингтон планирует возобновить атаки на Иран. Политик счел вопрос глупым. Он заявил, что не расскажет, начнутся ли боевые действия после выборов в Конгресс.

"Почему вы задаете такой глупый вопрос, The New York Times? Ладно, допустим, я планирую. Разве я сказал бы это вам?" - отреагировал Дональд Трамп.

Глава Белого дома прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент Соединенных Штатов усомнился в надежности иранцев. Он считает, что Тегеран "заключает сделку, а потом отказывается". Однако переговорный процесс об установлении мира продолжается. Дональд Трамп высоко оценил дипломатические усилия по урегулированию конфликта.