"Разве я сказал бы это вам?": Трамп раскритиковал журналиста за вопрос об Иране

Трамп назвал глупым вопрос о новых ударах США по Ирану после выборов Фото: REUTERS.

Журналисты поинтересовались у президента США Дональда Трампа, когда Вашингтон планирует возобновить атаки на Иран. Политик счел вопрос глупым. Он заявил, что не расскажет, начнутся ли боевые действия после выборов в Конгресс.

"Почему вы задаете такой глупый вопрос, The New York Times? Ладно, допустим, я планирую. Разве я сказал бы это вам?" - отреагировал Дональд Трамп.

Глава Белого дома прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент Соединенных Штатов усомнился в надежности иранцев. Он считает, что Тегеран "заключает сделку, а потом отказывается". Однако переговорный процесс об установлении мира продолжается. Дональд Трамп высоко оценил дипломатические усилия по урегулированию конфликта.