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НовостиОбщество1 ноября 2026 1:49

Названы два вида пенсий, которые проиндексируют с 1 апреля

Рязанский: социальные и страховые пенсии увеличатся в РФ с 1 апреля
Мария ПАВЛОВА
Стало известно, когда будут проиндексированы два вида пенсий в РФ.

Стало известно, когда будут проиндексированы два вида пенсий в РФ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Социальные и страховые пенсии будут проиндексированы в РФ с 1 апреля 2027 года. Об этом напомнил председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«С 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий. Они будут проиндексированы на 6,8%», - сказал Рязанский РИА Новости, добавив, что страховые пенсии в то же время увеличатся на 3,3%.

Также будут проиндексированы пенсии детей, потерявших кормильца, добавил он.

Напомним, россияне, которым пенсия обычно поступает с 1-го по 10-е число месяца, в декабре получат две выплаты.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия россиян по старости вырастет в 2027 году и приблизится к 30 тысячам рублей.

Тем временем стал известен разрыв между самой большой и самой маленькой пенсиями в регионах России.