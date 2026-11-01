Рэпер Macan внесён в базу данных ГУР Украины за лояльность к российским властям

Рэпер Macan внесен в базу данных ГУР. Фото: Даниил ОПАРИН.

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) попал в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ГУР назвала певца лидером общественного мнения, поводами внесения его в базу стали публичные заявления Косолапова об уходе на службу в армию. Украинская спецслужба также подчёркивает, что Macan идеологически лоялен российским властям.

Напомним, в конце ноября 2025 года музыкант Андрей Косолапов начал службу в элитной дивизии Росгвардии.

Сообщалось, что рэпер Macan прыгнул с парашютом во время службы в армии. Об этом он рассказал сам своим поклонникам и даже показал эффектные кадры у себя в блоге.

В январе 2026 года рэпер Андрей Косолапов занял почетную вторую строчку рейтинга самых популярных молодых артистов.