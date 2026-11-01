Курс рубля укрепился на 4,65%: валюта заняла вторую строчку в числе самых подорожавших к доллару

Российский рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой Фото: Иван МАКЕЕВ.

Курс российского рубля к доллару в октябре укрепился на 4,65%. В мировом топе валюта заняла вторую строчку в числе самых подорожавших. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок, сообщает РИА Новости.

Первое место досталось колумбийскому песо. Валюта подорожала сильнее всего за месяц. Курс к доллару укрепился на 5%.

Также, одной из самых усилившихся валют стала норвежская крона. Рост к доллару составил 4,05%.

На выходных в цене резко упало золото. Стоимость декабрьского фьючерса на бирже Comex опустилась ниже 3900 долларов за унцию. В последний раз такая цена фиксировалась в ноябре 2025-го. Фьючерс на золото подешевел за день, 30 октября, сразу на 3,3%. Наименьшая цена составила 3898,40 доллара.