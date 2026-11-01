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НовостиВ мире1 ноября 2026 2:37

Протест в Цюрихе вышел из-под контроля: радикалы возвели баррикаду и подожгли

Шествие в честь Хэллоуина в Цюрихе переросло в беспорядки левых радикалов
Алина КОЧНЕВА
Шествие в честь Хэллоуина в Цюрихе переросло в беспорядки левых радикалов

Шествие в честь Хэллоуина в Цюрихе переросло в беспорядки левых радикалов

Фото: REUTERS.

В швейцарском Цюрихе начались беспорядки. Шествие в честь Хэллоуина переросло в столкновения протестующих с силовиками. Левые радикалы возвели баррикаду и устроили поджог. О событиях в Цюрихе сообщает газета 20 Minuten.

В материале уточняется, что полицейские применили слезоточивый газ и водометы против бушующей толпы. Активисты вышли на шествие на фоне несогласия с военными действиями в секторе Газа и подъемом фашизма.

"В направлении сотрудников правоохранительных органов летят бутылки. Демонстранты возводят баррикаду и поджигают ее", - сказано в статье.

В субботу, 31 октября, протесты вспыхнули в Германии. Полиция задержала свыше 30 человек только во Франкфурте-на-Майне. Власти привлекли спецназ к восстановлению порядка в городе. Сейчас в центре находятся более тысячи полицейских.