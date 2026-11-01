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НовостиВ мире1 ноября 2026 3:31

Взял на себя вину в обмен на сэндвичи и картошку: американец пошел на пожизненное ради еды

Во Флориде мужчина согласился сесть в тюрьму ради сэндвичей и картошки фри
Алина КОЧНЕВА
Во Флориде мужчина согласился сесть в тюрьму ради сэндвичей и картошки фри

Во Флориде мужчина согласился сесть в тюрьму ради сэндвичей и картошки фри

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Во Флориде расследуют убийство женщины. Подозреваемым по делу стал американец Роберт Кесслер. Доказательств его вины пока не найдено, однако мужчина уже согласился сесть в тюрьму. Он попросил взамен сэндвичи и картошку фри, передает издание Dexerto.

Уточняется, что Роберта Кесслера посадят на пожизненное в случае его виновности в убийстве и надругательстве. Судья был шокирован исходом заседания. Он признал, что за 40 лет работы ни разу не слышал подобных предложений. Суд отклонил инициативу подозреваемого.

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы добиться справедливости для погибшей и её семьи", - сообщили в прокуратуре Флориды.

Между тем гражданку Беларуси Яну Леонову приговорили к 12 месяцам лишения свободы в США. Решение суда по санкционному делу стало самым легким за всё время обвинений в отношении россиян и граждан других стран СНГ. Яна Леонова уже провела три месяца в СИЗО.