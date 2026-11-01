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НовостиВ мире1 ноября 2026 3:38

Дмитриев связал беспорядки в Германии с ошибками Мерца: государство потеряло контроль

Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне хаосом Мерца
Алина КОЧНЕВА
Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне хаосом Мерца

Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне хаосом Мерца

Фото: REUTERS.

В немецком Франкфурте-на-Майне проходят бурные акции протестов. Активисты вступают в перепалки с правоохранителями. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал беспорядки хаосом канцлера Германии Фридриха Мерца. Такой пост он опубликовал в соцсети Х.

Глава РФПИ отреагировал на публикацию одного из пользователей. Тот выложил кадры из Франкфурта-на-Майне и признал, что над городом потеряли контроль.

"Хаос Мерца из-за его нежелания признавать и исправлять ошибки", - прокомментировал Кирилл Дмитриев.

Беспорядки накрыли и швейцарский Цюрих. Шествие в честь Хэллоуина переросло в столкновения протестующих с силовиками. Левые радикалы возвели баррикаду и устроили поджог.