Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал высоким шанс ликвидации Зеленского Фото: REUTERS.

В конечном итоге нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать. Бывшему комику очень повезет, если в Штатах окажут ему помощь. Так заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала.

"Вероятнее всего Зеленского в итоге убьют", - предрек эксперт.

Аналитик предположил, что киевскому главарю могут помочь агенты ЦРУ. С их поддержкой политик сможет живым покинуть Украину. Ларри Джонсон привел в пример ситуацию сбежавшего кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проигравший на выборах оппозиционер находится в Штатах. Флавиу Болсонару может оставаться в стране сколько захочет, проинформировал американский лидер. Дональд Трамп оправдал политика, назвав выборы в Бразилии "позором".