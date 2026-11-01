В России предложили делать мальчикам одну прививку, которую делают только девочкам

В России предложили делать прививку от ВПЧ не только девочкам, но и мальчикам. Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В России могут начать прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ) не только девочек, но и мальчиков. С таким предложением выступила председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Буцкая объяснила, почему нельзя победить инфекцию, если привитыми будут только девочки.

«Кому надо делать вакцинацию? Девочкам. Однако обязательно надо делать вакцину от ВПЧ еще и мальчикам. Не только потому, что они могут заражать девочек, если сами будут не привиты, у мальчиков тоже может возникнуть ВПЧ, которое способно вызвать рак», - сказала она ТАСС.

Ранее гинеколог Лордкипанидзе призвал делать прививку от ВПЧ в подростковом возрасте.

Гинеколог Какучая напомнила, что прививку от вируса папилломы человека нужно делать девочкам до начала половой жизни.

В то же время взрослым важно не забывать о прививках, которые требуют повторения спустя годы после детской вакцинации.