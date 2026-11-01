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НовостиЭкономика1 ноября 2026 4:36

МВФ ожидает от Украины 1 ноября свыше 200 млн долларов

В сумму долга Киева перед МВФ включены дополнительные надбавки за длительное сохранение значительного долга, комиссия за использование специальных прав заимствования и стандартные проценты
Мария СПИРИДОНОВА
МВФ ожидает от Украины 1 ноября свыше 200 млн долларов. Фото: C. Carvajal/Keystone Press Agency/Global Look Press

МВФ ожидает от Украины 1 ноября свыше 200 млн долларов. Фото: C. Carvajal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный валютный фонд ожидает от Украины четыре очередных платежа по кредиту на сумму свыше 200 млн долларов уже 1 ноября. Об этом со ссылкой на внутренние документы МВФ сообщает РИА Новости.

В сумму включены дополнительные надбавки за длительное сохранение значительного долга, комиссия за использование специальных прав заимствования и стандартные проценты — две трети приходится на основную ставку. В общей сложности 1 ноября фонд ждёт от Киева 152,3 млн SDR, что по текущему курсу превышает 206,5 млн долларов. До конца года платежи Украины составят 715,2 млн долларов.

Госдолг страны за 20 лет вырос в 130 раз и, по данным украинского Минфина, к концу сентября достиг 9,538 трлн гривен, что соответствует 212,6 млрд долларов. Для сравнения: по итогам третьего квартала 2006 года внешний и внутренний государственный долг Украины составлял 73,288 млрд гривен.