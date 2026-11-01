ГИБДД узнает о болезнях водителей: Какие заболевания оставят без прав с весны 2027 года

Камнев: с марта 2027 года водительские права будут отзывать из-за болезней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С марта 2027 года водительские права начнут отзывать при выявлении эпилепсии, тяжёлых психических расстройств и ряда других заболеваний — досрочно, не дожидаясь окончания срока действия документа. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев.

Депутат пояснил, что эти болезни и сейчас входят в перечень противопоказаний, но теперь заработает механизм оповещения ГИБДД: с 1 марта 2027 года медорганизации будут сообщать в автоинспекцию о выявленных признаках и направлять водителя на внеочередное освидетельствование. В списке — серьёзные нарушения зрения, формы эпилепсии с риском потери контроля, а также психические расстройства.

Уведомление получат и МВД, и сам водитель, после чего у него будет три месяца на обследование в лицензированной клинике. Подтверждённое противопоказание или неявка в срок означают прекращение действия прав; вернуть их можно после нового заключения об отсутствии противопоказаний. Новые правила, по словам Камнева, защищают всех участников дорожного движения.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что российские автомобилисты теперь вправе предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и СТС в мессенджере «Макс» наравне с бумажными документами. По данным ведомства, водители смогут показать инспектору QR-код удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля в «Максе».