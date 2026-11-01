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НовостиПолитика1 ноября 2026 5:01

Песков: новая Volga может появиться в гараже Путина

Песков напомнил, что Путин лично опробовал новую Volga и говорил о том, что машина ему понравилась
Мария СПИРИДОНОВА
Песков: новая Volga может появиться в гараже Путина

Песков: новая Volga может появиться в гараже Путина

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что новый автомобиль Volga может появиться в гараже Владимира Путина. Об этом он сообщил РИА Новости.

На уточняющий вопрос о такой вероятности представитель Кремля ответил кратко: «Может». Песков напомнил, что глава государства лично опробовал машину и остался доволен. Это произошло в августе в Нижнем Новгороде. Глава государства сел за руль нового автомобиля, отметив лёгкость управления и хорошую звукоизоляцию салона.

Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. В модельную линейку бренда входят три машины, среди которых флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отмечал, что по качеству сборки новые Volga не будут уступать Volkswagen и Skoda, поскольку производство сохранило то же оборудование и технологические процессы