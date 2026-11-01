В США издеваются над требованиями Зеленского: главарь режима просит невозможного Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные условия для проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, несмотря на стремление Вашингтона завершить конфликт. Такое мнение выразил американский военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем мирном урегулировании и организации встречи представителей трех стран. Однако Зеленский требует предварительного выполнения собственных условий, отказываясь идти на уступки.

«Он рассуждает, будто он на равных с Россией», — отметил Дэвис.

Аналитик усомнился, что Москва согласится с подобным подходом. По его оценке, российская сторона обладает преимуществом как на земле, так и в воздухе, поэтому у Киева нет оснований рассчитывать на выполнение всех своих требований.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не определена. Москва выразила готовность возобновить консультации с американской и украинской сторонами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что встреча может состояться после 4 ноября.

Кроме того, 30 октября Юрий Ушаков заявил, что к завершению украинского конфликта сейчас стремятся все стороны. По его словам, обеспокоенность перспективами урегулирования начали проявлять даже европейские политики. При этом представитель Кремля связал продолжение противостояния с масштабной поддержкой Киева со стороны Евросоюза.