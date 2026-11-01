ВС России поразили объекты на ж/д станции Конотоп Сумской области Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Российские войска поразили объекты на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поражённые объекты обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, и по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения. Накануне Вооружённые силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали: удары наносятся исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям, работающим на ВСУ. В ведомстве отмечали, что удары не нацелены на гражданское население.