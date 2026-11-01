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НовостиПолитика1 ноября 2026 5:17

ВС России поразили объекты на ж/д станции Конотоп Сумской области

ВС РФ нанесли удар по объектам на ж/д станции Конотоп, обеспечивавших доставку вооружения ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России поразили объекты на ж/д станции Конотоп Сумской области

ВС России поразили объекты на ж/д станции Конотоп Сумской области

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Российские войска поразили объекты на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поражённые объекты обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, и по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения. Накануне Вооружённые силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали: удары наносятся исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям, работающим на ВСУ. В ведомстве отмечали, что удары не нацелены на гражданское население.