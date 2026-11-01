ВС России в 69 км от Одессы поразили морское судно, доставлявшее грузы для ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные поразили морское судно, перевозившее грузы для ВСУ. Все произошло в 69 километрах от Одессы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен во время перехода судна морем. Корабль использовался для доставки грузов, предназначенных украинской армии. При этом название судна, его принадлежность и подробности поражения в сообщении не уточняются.

Ранее российские военные поразили еще один сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом 30 октября рассказал военкор KP.RU Александр Коц со ссылкой на данные Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

До этого, 22 октября, Минобороны РФ сообщило о поражении сразу двух сухогрузов, направлявшихся в порты Одессы и Черноморска. По данным ведомства, оба судна перевозили грузы для обеспечения украинских войск. Удары по кораблям были нанесены во время их перехода морем.