США рискуют проиграть Китаю в науке из-за Трампа: названы три причины

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Политика администрации Дональда Трампа ослабляет научный потенциал США и ставит под угрозу технологическое развитие страны. Об этом пишет The New York Times, опираясь на доклады Пентагона и Белого дома, а также на беседы с учёными, чиновниками и представителями университетов.

По данным издания, менее чем за два года Трамп «пошатнул» систему господдержки науки, которая выстраивалась более 80 лет. Газета называет три причины: массовые сокращения и отмену грантов, запущенные DOGE, давление на университеты ради изменения их политики и усиление политического контроля над расходами Конгресса со стороны Административно-бюджетного управления.

В Белом доме NYT заявили, что при нынешней администрации американская наука «переживает золотой век». Однако издание предупреждает: из-за этой политики конкуренция с Китаем может стать для США серьёзной проблемой, а когда последствия станут очевидны, исправлять их будет поздно.

Ранее предприниматель Илон Маск предупредил, что в случае победы демократов на выборах в Палату представителей, Сенат и на президентских выборах 2028 года в США может исчезнуть демократия. По его словам, в этом случае в стране откроются все границы и будет обеспечено легальное проживание всем, а состав Верховного суда увеличат, чтобы немедленно получить большинство.