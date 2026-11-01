Стубб опроверг заявления об исторической лекции Путина во время беседы Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин читал историческую лекцию во время телефонного разговора с ним и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом финский политик заявил в интервью телеканалу Yle.

Поводом для комментария стала публикация британской газеты Financial Times, которая ранее утверждала, будто Путин посвятил значительную часть переговоров рассказам об истории славян и причинах украинского конфликта.

«Это не соответствует действительности, то есть это неверная информация», — подчеркнул Стубб.

Примечательно, что еще 29 октября Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить материал о телефонной беседе с российским президентом. Норвежский премьер назвал сведения издания ложными, подчеркнув, что лично участвовал в разговоре. По его словам, Путин изложил свою оценку событий, происходивших с 2014 года, однако никаких продолжительных исторических лекций не проводил.