GIE: Заполненность ПХГ в Европе стала минимальной с 2011 года. Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Европейские подземные газохранилища завершили октябрь с заполненностью 74,68% — минимальным показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года. Об этом говорят данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), которые изучило РИА Новости.

С середины октября Европа перешла от закачки к отбору газа — начался отопительный сезон. К концу газовых суток 30 октября страны ЕС выкачали 0,09 млрд кубометров, и общий объём в хранилищах составил 75,1 млрд кубометров. Прежние пять лет к 31 октября средняя заполненность держалась на уровне 89,77% — сейчас она ниже на 15,09 процентного пункта.

Изначально регламент ЕС требовал заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября, но из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками планку понизили до 80%. При этом Еврокомиссия подчёркивает: хранилища покрывают до трети зимнего потребления союза.

Ранее заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с протестом против решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России. По его словам, ЕК исключает возможность возобновления закупок газа у России после окончания конфликта, и это он назвал безумием. Фронмайер добавил, что немецкие граждане должны продолжать платить ужасающие цены, потому что этого хочет ЕК.