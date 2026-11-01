В России могут официально закрепить слово «воздухан»: что оно означает и чего ждать

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Слово «воздухан» с большой вероятностью появится в словарях молодежного жаргона, однако в академические издания вряд ли попадет. Об этом РИА Новости рассказала доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

По словам специалиста, предсказать дальнейшую судьбу нового выражения непросто. Тем не менее его употребление, скорее всего, останется ограниченным молодежной средой.

«Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет», — отметила филолог.

Козловская объяснила, что «воздуханом» называют человека, который много обещает, преувеличивает собственные достижения, но не подкрепляет слова делами. Выражение имеет негативный оттенок и ассоциируется с внутренней пустотой. По смыслу оно близко к известному обороту «бросать слова на ветер».

Эксперт также связала популярность подобных выражений с интересом общества к различным типам людей. В качестве примеров она привела слова «скуф», «пикми», «альтушка» и «тюбик».

Ранее KP.RU рассказывала о главных лингвистических трендах 2026 года. По данным портала «Грамота.ру», слово «воздухан» оказалось в числе популярных обозначений человеческих типажей наряду с «пикми» и «бимбо». При этом среди других заметных новинок года специалисты выделили «сыночку-корзиночку», «нейрослоп» и «поздравлезнования».