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НовостиПолитика1 ноября 2026 7:13

Матвиенко посетит Китай 2–3 ноября

2 ноября Матвиенко проведёт переговоры с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и главой Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином в Пекине
Мария СПИРИДОНОВА
Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Китай, где проведёт встречу с руководством страны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Совфеда.

По данным пресс-службы, в понедельник, 2 ноября, в Пекине Матвиенко проведёт переговоры с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и главой Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином. 3 ноября в Сиане она встретится с руководством провинции Шэньси, а также посетит местный педагогический университет, где пообщается со студентами и преподавателями.

В делегацию Совфеда вошли вице-спикер Константин Косачев, глава комитета по международным делам Андрей Денисов, а также председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что на полях саммита «Россия — Африка» Владимир Путин не ограничился официальными двусторонними встречами. По его словам, помимо протокольных переговоров, глава государства много общался с гостями «на ногах».