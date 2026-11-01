Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2026 года снизилось на $28 млрд

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2026 года сократилось на $28 млрд. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года сократилось более чем на 28 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index по итогам октября.

Наибольшие потери понес президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал уменьшился на 8,1 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда. Второе место по размеру потерь занял основатель группы «Онэксим» Михаил Прохоров, лишившийся 4,86 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 10,8 миллиарда.

Тройку замкнул Михаил Фридман, чьи активы подешевели на 3,8 миллиарда долларов, до 10,4 миллиарда. Также значительное сокращение капитала зафиксировано у основателя СУЭК Андрея Мельниченко (минус 2,8 миллиарда) и создателя Telegram Павла Дурова (минус 2,61 миллиарда).

В десятку бизнесменов с наибольшими потерями вошли Леонид Федун, Владимир Лисин, Леонид Михельсон и Алишер Усманов. Меньше остальных из этого списка потерял владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние уменьшилось на 515 миллионов долларов, до 27,8 миллиарда.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index включает 500 богатейших людей мира. Размер их капитала рассчитывается исходя из стоимости принадлежащих им активов, включая акции компаний.

Еще в начале сентября Bloomberg оценивал сокращение совокупного состояния российских миллиардеров почти в 20 миллиардов долларов. Тогда сильнее остальных обеднел Михаил Прохоров, потерявший 6,45 миллиарда. При этом некоторые предприниматели, включая Алексея Мордашова и Леонида Михельсона, напротив, увеличили свои капиталы.