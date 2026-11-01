«Поликлиника» в мессенджере — ловушка: МВД раскрыло очередную схему кражи доступа к «Госуслугам»

МВД предупредило о мошеннических схемах под видом прикрепления к поликлинике Фото: Евгения ГУСЕВА.

В МВД предупредили о новой уловке аферистов. Мошенники рассылают россиянам сообщения якобы от поликлиники с предложением прикрепиться или открепиться от медучреждения, а на деле такие письма ведут на фишинговые сайты и нужны для захвата аккаунтов в мессенджерах и на «Госуслугах», сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным ведомства, злоумышленники взламывают чей-то профиль, оформляют его под «поликлинику» и рассылают оттуда ссылки. Переход по ним открывает поддельную страницу, где просят код из смс — его же мошенники требуют переслать в чат «поликлиники». Выполнив эти действия, человек рискует отдать доступ к своему аккаунту в мессенджере или на портале «Госуслуг».

В МВД напомнили, что госучреждения не решают такие вопросы через мессенджеры и соцсети, а для подтверждения или обновления данных приглашают на личный приём.

Ранее сенатор Артём Шейкин рассказал о схеме, в которой мошенники представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают записаться на приём для перерасчёта пенсии из-за якобы неучтённого трудового стажа. По его словам, человеку предлагают записаться на приём, а для подтверждения мошенник просит продиктовать код из смс, который в действительности нужен для входа на «Госуслуги».