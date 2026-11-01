Украинца арестовали за память о Победе: Он пел советские песни

Украинца арестовали за память о Победе: Он спел советскую песню и сел на 60 дней Фото: REUTERS.

На Украине мужчину отправили под арест на 60 суток за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и выступления с российским репертуаром. Об этом свидетельствуют документы Центрального районного суда Николаева.

По версии следствия, 9 мая 2022 года мужчина выступал на праздничном мероприятии, которое украинские власти сочли политическим. При этом в качестве доказательств обвинение использовало не только исполненные песни, но и внешний вид артиста. На нем был головной убор, напоминающий советский военный, а к одежде прикреплена георгиевская лента.

Кроме того, мужчине припомнили еще два концерта в августе 2022 года. На одном из них он исполнял русские песни, а спустя три дня выступил с российским репертуаром перед студентами колледжа культуры.

В материалах дела фигурируют показания свидетелей, видеозаписи из Telegram и YouTube, а также результаты судебной экспертизы. Эксперты усмотрели в выступлениях признаки информационной деятельности в поддержку России.

Суд постановил заключить мужчину под стражу на 60 дней без возможности внесения залога. Следствие объяснило такую меру риском побега подозреваемого на неподконтрольные Киеву территории и возможного уничтожения доказательств. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Украине к административной ответственности привлекли трех школьниц за танцы под русскоязычную музыку. Инцидент произошел в городе Монастыриска Тернопольской области. Поводом для разбирательства стало опубликованное в соцсетях видео, на котором девушки танцевали в центре города. На родителей двух несовершеннолетних участниц составили протоколы, а старшую школьницу решили привлечь к ответственности самостоятельно.