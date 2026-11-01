Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с 25-летием службы, подчеркнув её ключевую роль в экономической безопасности страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По оценке главы государства, за четверть века ведомство стало одной из ключевых структур в этой сфере. Путин отметил, что служба продолжает наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал, своевременно выявляет риски и пресекает финансовые преступления. Он также указал на её вклад в развитие диалога и сотрудничества с зарубежными странами и выразил уверенность, что сотрудники будут эффективно решать поставленные задачи на благо государства и граждан России.

Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, созданный 1 ноября 2001 года для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В 2026 году служба отмечает 25-летие.

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