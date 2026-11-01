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НовостиПроисшествия1 ноября 2026 7:46

СК возбудил дело о теракте по факту атаки на предприятие в Нижегородской области

Предприятие в Нижегородской области пострадало в результате атак БПЛА ВСУ
Марк СОКОЛОВ
СК возбудил дело о теракте по факту атаки на предприятие в Нижегородской области

СК возбудил дело о теракте по факту атаки на предприятие в Нижегородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на промышленное предприятие в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Основанием для возбуждения дела стал удар по предприятию на территории региона. Следователи квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за ночь и утро 1 ноября российские средства ПВО уничтожили над регионом более сотни украинских беспилотников. В результате массированной атаки серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах происшествий работали оперативные службы, специалисты приступили к оценке ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу местных жителей.