Устроивший революцию Туск нашел крайнего в России: горе-премьер взбесил Европу заявлением Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз назвал абсурдом обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда страны. Свою оценку он опубликовал в социальной сети X.

Поводом для комментария стало обращение главы польского правительства, в котором тот заявил о причастности неких пророссийских сил к дестабилизации обстановки в республике. При этом никаких доказательств своих утверждений Туск не представил.

«И — какая "неожиданность" — во всем опять виноваты русские. Совершенно предсказуемый, но оттого не менее абсурдный шаг», — написал Боуз.

Журналист также обвинил польского премьера в попытке силового захвата государственного органа, пока президент Кароль Навроцкий находился в самолете. По мнению Боуза, Туска необходимо арестовать за подобные действия.

Политический кризис в Польше разгорелся из-за противостояния сторонников Туска и правых консерваторов, которых представляет Навроцкий. Главным предметом спора стал контроль над Конституционным судом.

На этом фоне польская оппозиция внесла в Сейм вотум недоверия правительству Туска. С инициативой выступила партия «Развитие плюс», о чем сообщил бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также предложил сформировать временное правительство во главе с Мареком Юреком. Ранее в Варшаве прошли массовые протесты после отстранения председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского.