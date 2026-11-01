ВС России разгромили командный пункт ВСУ у Берёзы под Сумами Фото: REUTERS.

Российские военные ликвидировали командно-наблюдательный пункт одного из батальонов 104-й бригады терробороны ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, удар пришёлся по населённому пункту Берёза и обернулся серьёзными потерями среди украинских военных, включая офицеров.

В середине октября начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что ВС России безостановочно ведут наступление на Сумы. По его словам, штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются в общем направлении на город Сумы, а в районе населённого пункта Садки уничтожена крупная группировка противника. В течение прошедшей недели, по данным Минобороны, российские войска освободили населённый пункт Бариловка в Сумской области.