Трамп заявил о завершении конфликта на Украине в недалёком будущем

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится уже скоро. Об этом он сообщил журналистам в Мар-а-Лаго.

По словам хозяина Белого дома, украинский конфликт разрешится в обозримом будущем. При этом точных сроков американский лидер не назвал.

О готовности Москвы возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной Владимир Путин сообщил 21 октября на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что относительно точной даты возможных трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нечего сказать. Комментируя информацию Financial Times о том, что Европа всё-таки может получить место за столом переговоров, Ушаков напомнил, что имеется договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров.