ВС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дисклокации ВСУ в Белозерском Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, для поражения украинских позиций использовались фугасные авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Минобороны также опубликовало кадры нанесения ударов по местам размещения украинских подразделений. При этом сведения о потерях ВСУ и количестве примененных боеприпасов в сообщении не приводятся.

Ранее российская авиация поразила пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Новоселовки в ДНР. Для удара по выявленной цели летчики применили фугасные авиабомбы ФАБ-250. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля, подтвердив поражение объекта.

Кроме того, 29 октября российское оборонное ведомство сообщило об ударах по военным объектам Украины в 139 районах. Среди целей оказались места запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также транспортная инфраструктура, используемая ВСУ. Для поражения объектов задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.