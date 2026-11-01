Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 ноября 2026 8:26

ВС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дисклокации ВСУ в Белозерском

МО РФ показало кадры поражения пунктов дислокации ВСУ в ДНР
Марк СОКОЛОВ
ВС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дисклокации ВСУ в Белозерском

ВС России авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дисклокации ВСУ в Белозерском

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, для поражения украинских позиций использовались фугасные авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Минобороны также опубликовало кадры нанесения ударов по местам размещения украинских подразделений. При этом сведения о потерях ВСУ и количестве примененных боеприпасов в сообщении не приводятся.

Ранее российская авиация поразила пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Новоселовки в ДНР. Для удара по выявленной цели летчики применили фугасные авиабомбы ФАБ-250. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля, подтвердив поражение объекта.

Кроме того, 29 октября российское оборонное ведомство сообщило об ударах по военным объектам Украины в 139 районах. Среди целей оказались места запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также транспортная инфраструктура, используемая ВСУ. Для поражения объектов задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.