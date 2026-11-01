От чего умер Алексей Тарасов, бэк-вокалист «Любэ»: Озвучена причина. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Причиной смерти бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщил представитель музыкального коллектива.

По словам собеседника агентства, артист страдал от рака, который уже дал метастазы.

«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», — рассказал представитель группы.

Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет. Музыкант родился 2 декабря 1961 года в Москве и окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. В 1989 году он присоединился к «Любэ» и выступал в составе коллектива практически с самого начала его существования.

Ранее KP.RU сообщала о смерти бывшего гитариста «Любэ» Юрия Рыманова в возрасте 69 лет. Музыкант скончался 24 января 2026 года из-за проблем с сердцем. По информации его коллег из ВИА «Лейся, песня», Рыманов находился в клинике, где врачи пытались ему помочь. Артист также был известен сотрудничеством с Владимиром Высоцким.