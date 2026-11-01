Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 ноября 2026 9:12

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и местам пусков БПЛА на Украине

ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ
Сергей КУДРИН
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и местам пусков БПЛА на Украине

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и местам пусков БПЛА на Украине

Фото: REUTERS.

Российские войска поразили ряд стратегических объектов на территории Украины, используемой боевиками ВСУ. В частности, были нанесены удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, обслуживающей украинскую армию. Также поражены точки хранения беспилотников и пусковые платформы для них же. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в публикации.

Также поражены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные поразили морское судно, перевозившее грузы для ВСУ, в 69 км от Одессы. Удар был нанесен во время перехода судна. Подробности поражения и принадлежность корабля не уточняются.

KP.RU следит за развитием событий