В Кремле рассказали об отношении Владимира Путина к диалогу с Зеленским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от возможности провести личные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не исключает проведения подобного разговора. При этом подробностей возможного диалога Ушаков не привел.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что Путин вновь пригласил Зеленского в Москву для прямых переговоров. По словам Ушакова, украинскому политику готовы обеспечить все необходимые условия, включая гарантии безопасности. Соответствующая позиция была озвучена после телефонных переговоров российского лидера с руководством Финляндии и Норвегии.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не определена. Москва ранее выразила готовность возобновить консультации с американской и украинской сторонами. Главной целью таких контактов российские власти называют обеспечение безопасности обеих стран после завершения конфликта.