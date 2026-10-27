Главный итог европейской дипломатии в переговорах по Украине - Зеленского снова позвали в Москву

Зеленский очень хочет поговорить с Путиным. Фото: REUTERS.

Зеленский очень хочет поговорить с Путиным. Так хочет, что попросил передать через президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре. Совсем как в пятом классе: «Скажи ему, что я не против».

Северные почтальоны записку донесли. Разговор шёл полтора часа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, говорили в основном о трёхсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Под конец дошли и до просьбы из Киева.

Ответ Москвы Ушаков пересказал без дипломатической ваты: «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности».

Приглашение бессрочное. Адрес не менялся. Пользоваться им пока не спешат.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Но смешнее всего вышло у европейцев. Ушаков удивился, что разговор вызвал «критическую реакцию в ряде стран Европы», и назвал это симптоматичным.

Посмотрим на эти симптомы. Звонили из Хельсинки, прямо со встречи премьеров Северного совета. На той же встрече были премьеры Дании и Швеции. Им ничего не сказали.

Метте Фредериксен обиделась вслух: «Не согласовано ни с кем из нас». Ульф Кристерссон сообщил, что его тоже не известили. Стёре стоит на своём: все союзники знали заранее. Знала и лидер норвежской оппозиции Сильви Листхауг — ей сказали ещё днём. Оппозиция в курсе, а коллега с той же встречи нет. Видимо, связь в зале плохо ловила.

Рим тем временем попросил наконец назначить того, кто будет говорить от имени Европы. На пятом году украинского конфликта вопрос очень своевременный. Стёре и сам признал: за четыре года у Евросоюза не было ни общего послания, ни общего подхода.

В Кремле, кстати, с Фредериксен согласны. Песков уточнил: говорили с главами двух соседних стран, а не со всей Европой. Редкий случай единодушия.

Европа очень хочет за стол переговоров в Абу-Даби. Пока у неё не выходит договориться даже за одним столом в Хельсинки.

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